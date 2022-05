Kabinet gaat middenhuurders beschermen tegen woekerprijzen

Minister Hugo de Jonge schrijft dat in het programma 'Betaalbaar wonen', dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu kan de huurcommissie alleen bindende uitspraken doen over woningen in de sociale sector, met een maximale huur tot 763,47 euro per maand. De Jonge gaat het puntensysteem (officieel het 'woningwaarderingsstelsel') aanpassen. Dan kan de huurcommissie bindende uitspraken doen over woningen met een maximale huur tot ergens tussen 1000 en 1250 euro. Hoeveel het precies wordt, beslist de minister later.

De uitbreiding van de bescherming voor huurders moet op 1 januari 2024 ingaan. Nog niet duidelijk is of die ook gaat gelden voor lopende contracten. Minister De Jonge wil dat wel graag maar zoekt nog uit of het mogelijk is. De bescherming gaat in elk geval gelden voor elk nieuw contract.

Te weinig

Nederland telt veel te weinig huurwoningen in het middensegment met een huur van rond de 1000 euro per maand. Daardoor vallen veel mensen tussen de wal en het schip omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om een huis te kunnen kopen. Ze zijn aangewezen op de vrije sector, met zeer hoge woonlasten als gevolg.

De Jonge wil dat er de komende jaren veel middenhuur wordt bijgebouwd. Probleem is echter dat die huizen nu ook tot de vrije sector behoren. Ze worden wel met huren rond de 1000 euro in de markt gezet, maar als er nieuwe huurders komen kunnen huisbazen in feite vragen wat ze willen.