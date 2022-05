Felle kritiek op eigen bijdrage in jeugdzorg: 'Oliedom plan'

De invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, zoals het kabinet wil onderzoeken, is voor de oppositie in de Tweede Kamer onacceptabel. Kamerleden spraken de hele dag over de plannen die het kabinet heeft gelanceerd voor de jeugdzorg. Er moet veel veranderen want de chaos is groot. Belangrijkste streven: zorg voor jongeren moet weer centraal komen te staan.

Joyce - nu 21 jaar - werd jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd. Ze was een psychisch wrak: had eetstoornissen en depressies. Haar puberteit was een hel en ze had dringend goede jeugdzorg nodig. Maar die kwam er lange tijd niet. "Omdat de hulp zo lang duurde en niemand echt kon helpen, werd het alleen maar erger", vertelt ze aan RTL Nieuws. Ze belandde uiteindelijk in een gesloten inrichting. "Ik zat tussen agressieve jongeren en het ging alleen maar slechter en slechter", vertelt ze in deze video. Bekijk deze video op RTL XL Voor veel jongeren is de puberteit geen pretje, maar voor Joyce (22) werd het een hel. Nieuwe plannen Het verhaal van Joyce is geen uitzondering. "De jeugdzorg is stuk", concludeerde staatssecretaris Maarten van Ooijen vorige week. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het idee was dat het daardoor goedkoper zou worden, maar dat gebeurde niet. De kosten stegen explosief (tot 5,6 miljard vorig jaar). Bijna 1 op de 7 kinderen krijgt jeugdzorg. Het kabinet heeft daarom een groot pakket aan verbeteringen gelanceerd. Zo moeten de jongeren met complexe problemen zoals depressies en eetstoornissen weer de zorg krijgen die ze nodig hebben, vindt staatssecretaris Van Ooijen. Lees ook: Kabinet overweegt eigen bijdrage jeugdzorg: 'Onacceptabel, kinderen de dupe' Dat streven wordt unaniem door de Kamerleden gedeeld. "De complexe zorggevallen moeten weer bovenop de stapel", zegt VVD-Kamerlid Daan de Neef. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld beaamt dat. Ze zegt 'buikpijn' te hebben van al die verhalen en wil daarom dat het systeem op de schop gaat. "Daar hadden we al jaren geleden mee moeten beginnen", zegt ze. "Met al die bezuinigingen ben ik wel bang dat er niets van deze ambities terechtkomt." Bezuiniging Want naast nieuwe plannen, hangt ook een miljoenenbezuiniging in de lucht. Het kabinet gaat die bezuiniging (structureel 511 miljoen euro) op zich nemen. Daar staat een mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor lichtere zorg tegenover. Dat plan leidt vandaag tot veel verzet. "Hoe krijgen we die eigen bijdrage van tafel?", zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken in het debat. Ze noemt het plan 'oliedom'. "Een eigen bijdrage raakt iedereen", zei Peter Kwint van de SP. "Het is een keiharde bezuiniging. Hoe kunnen we dat verantwoorden?" De regeringspartijen zijn ook kritisch maar willen het onderzoek naar een mogelijke eigen bijdrage eerst afwachten. Het kabinet komt hier in het najaar op terug. Lees ook: Meisje (15) mag gesloten jeugdzorginstelling verlaten na slechte behandeling Het kabinet wil verder zorgaanbieders die flinke winsten cashen gaan dwarsbomen. Vooral aanbieders van lichtere vormen van jeugdhulp (denk aan dyslexie of examenstress) schieten als paddenstoelen uit de grond en bedrijfjes maken vaak enorme winsten. Wachtlijsten Complexe behandelingen zijn daarentegen duur voor zorgaanbieders en worden dus relatief weinig aangeboden. Daarom belanden jongeren als Joyce op lange wachtlijsten. Ze heeft inmiddels wel een goede behandeling en studeert. "Het gaat langzaam weer beter met mij."