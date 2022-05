VVD wil slachthuizen sneller sluiten na herhaald dierenleed

Ook als bij herhaling de voedselveiligheid in het geding is wil Van Campen dat er hard wordt opgetreden tegen slachthuizen. Vanavond komt hij met zijn voorstel in een debat over de misstanden bij slachthuizen. Hij wil dat minister Henk Staghouwer van Landbouw zijn idee uitwerkt en in de praktijk gaat brengen.

Vertrouwen

''We zien te vaak misstanden in de slachthuizen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat bij de slacht het dierenwelzijn wordt gerespecteerd en de voedselveiligheid niet in het geding is'', zegt hij. ''Er is geen ruimte voor misstanden. Slachten is een ambacht en als er misstanden zijn, straalt dat af op de hele sector, ook op bedrijven die zich wel aan de wet houden.''