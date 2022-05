Einde coronawet lijkt in zicht, maar gooi de QR-code nog maar niet weg

Wat is de 'coronawet'?

Deze 'tijdelijke wet maatregelen Covid-19' werd in december 2020 van kracht. Die wet is de juridische basis voor het kabinet om de coronamaatregelen in te voeren. Het geeft het kabinet onder meer de ruimte om afstandsregels of een mondkapjesplicht in te voeren, of om sectoren te sluiten, als dat noodzakelijk wordt geacht voor het bestrijden van de coronacrisis.

De wet geldt steeds voor drie maanden en elke verlenging moet worden besproken in de Tweede en Eerste Kamer. In de Eerste Kamer wordt vandaag gesproken over de vijfde verlenging, die overigens al is ingegaan en nog loopt tot 1 juni. Ook het invoeren van de QR-code als toegangsbewijs is nog onderdeel van die vijfde verlenging.

Het kabinet heeft ondertussen ook al een voorstel voor een zesde verlenging ingediend, die vanaf 1 juni zou moeten gaan gelden. Daar is de QR-code uitgehaald. Die kan op basis van de coronawet dan niet meer worden ingevoerd.

Is de kans groot dat de coronawet ophoudt te bestaan?

Het lijkt er wel op. Vandaag praat én stemt de Eerste Kamer over de vijfde verlenging. In de Tweede Kamer stemden onlangs alleen de coalitiepartijen voor verlenging. In de senaat heeft de coalitie geen meerderheid, dus er moet, naast de coalitiepartijen, ook minstens één oppositiepartij voor die verlenging stemmen.

En dat lijkt lastig te worden. Oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks, die de wet eerder nog steunden, zijn niet van plan dat opnieuw te doen, 'behalve als er heel nieuwe en zeer overtuigende argumenten worden aangevoerd', zo valt te horen.

Mocht de Eerste Kamer tegen de tijdelijke wet stemmen, vervalt die per direct.