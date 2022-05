Kabinet overweegt eigen bijdrage jeugdzorg: 'Onacceptabel, kinderen de dupe'

Normen voor behandelduur

Een ander alternatief waar het kabinet aan denkt, is het invoeren van normen voor de behandelduur, oftewel het verkorten van behandelingen. Ook wil het kabinet dat kinderen minder snel professionele hulp aangeboden krijgt en komt er een onderzoek naar welke behandelingen wel en niet onder de jeugdzorg moeten vallen.

"Er is momenteel te weinig zicht op wat werkt in de jeugdhulp", schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen. Het kabinet gaat een expert in dienst nemen die gaat onderzoeken welke hulp uitgesloten kan worden omdat de hulp niet effectief (genoeg) is.

Zo zijn behandelingen zoals paardentherapie of therapieën voor hondenangst omstreden. Sommige aanbieders van die lichtere vormen van zorg maken bovendien enorme winsten. Ook dat wil het kabinet tegengaan, bijvoorbeeld door winsten die jeugdzorgaanbieders kunnen maken te maximeren.

Flink toegenomen

De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens het CBS maakt 1 op de 7,5 jongeren tot 18 jaar er gebruik van. In sommige gemeenten is dat zelfs 1 op 5. Ter vergelijking: in 1997 was dat nog 1 op de 27 jongeren.

Voor al de lichtere vormen van zorg zijn enorm toegenomen. Daardoor zijn de de uitgaven geëxplodeerd van 3,6 miljard euro in 2015 naar 5,5 miljard euro in 2019.