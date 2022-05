1675 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst, veel meer dan gemeld

Verband

De statistici kunnen nog niet zeggen of het aantal uithuisplaatsingen in gezinnen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire nu opvallend hoog is vergeleken met andere gezinnen. "De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing", zegt het CBS.

Het statistiekbureau is nog bezig met een onderzoek dat antwoord moet geven op deze vragen.

Mogelijk hoger

De onderzoekers plaatsen ook nog een aantal andere kanttekeningen bij de cijfers. De belangrijkste daarvan is dat het werkelijke aantal uit huis geplaatste kinderen mogelijk hoger ligt.

Het CBS weet namelijk alleen dat kinderen uit huis zijn geplaatst als dat is verlopen via een door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel. Kinderen die zonder zo'n formeel besluit uit huis zijn geplaatst, blijven daarbij buiten beeld. Ook is niet bekend waar kinderen zijn gaan wonen na afloop van de uithuisplaatsing.

Bijna een op de acht uit huis geplaatste kinderen komt uit Rotterdam, in totaal 215. Dat is opvallend veel als wordt bekeken hoeveel mensen in de havenstad wonen. Daarna volgen de gemeenten Amsterdam (120), Den Haag (75) en Almere (70).