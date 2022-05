Lockdown heeft er ingehakt: 1 op de 5 jongeren had zelfmoordgedachten

De vader van de overleden tiener doet ook een appel aan de politiek. Voor als corona weer de kop opsteekt en maatregelen wellicht weer nodig zijn: "Laten we in godsnaam goed nadenken wat we elkaar en onze kinderen aandoen met ingrijpende maatregelen om een virus uit te bannen, waar zij zelf nauwelijks last van hebben, en dat nooit meer weggaat."

Zorgwekkende cijfers

Vandaag is er een debat over suicidepreventie in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laat in een reactie weten dat hij de cijfers 'zorgwekkend' vindt. "Ik vind het dan ook weer goed dat jongeren nu weer fysiek naar school kunnen gaan en vrienden kunnen ontmoeten. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan een beter mentaal welzijn."

De staatssecretaris benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren met suïcidale gedachten en hun naasten de hulplijn van 113 kunnen bereiken. "Dag en nacht moet dat nummer bereikbaar zijn."