Kabinet: in elke gemeente 30 procent van de huizen sociale huur

Er komt vooralsnog geen taakstelling voor gemeenten, waarin staat hoeveel van dit soort mensen per jaar moeten worden gehuisvest. Wel moeten alle gemeenten een huisvestingsverordening maken, waarin ze aangeven hoe is geregeld dat kwetsbare woningzoekenden - zoals bijvoorbeeld jonge daklozen - voorrang krijgen.

Op dit moment heeft nog maar 54 procent van de gemeenten zo’n verordening. Gemeenten die niet voldoende hun best doen om probleemgroepen te huisvesten, kunnen straks door de provincie worden gedwongen.

Kwetsbare positie

"Woonruimte is een primaire levensbehoefte" , schrijft De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer. "Dit geldt zeker voor mensen in een kwetsbare positie die hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Voor mensen die extra steun nodig hebben, zullen wij ons als overheid in het bijzonder moeten inspannen".