20 jaar Partij voor de Dieren: van luis in de pels tot meebesturende machtsfactor

Het rommelde vaker

In de twintig jaar die de partij nu bestaat, zorgde de koers van de PvdD meerdere keren voor onrust. Het rommelde een paar keer flink. Zo splitste Femke Merel van Kooten zich in 2019 af. Oud-partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel werd in datzelfde jaar geroyeerd nadat hij had gepleit voor meer transparantie en interne discussie binnen de partij. "Een verdrietige periode, maar ik heb het nu achter me gelaten", zegt hij.

Hij vindt dat hij destijds werd tegengewerkt door oprichters van de partij (onder anderen Marianne Thieme), die niets moesten hebben van zijn wens voor meer openheid en democratie.

Touwtjes stevig in handen

Volgens Wolswinkel is de partij opgericht door mensen die vrij cynisch zijn over het politieke proces. "Deze oprichters hadden ook andere partijen gezien die geleidelijk afgleden vanwege interne ruzies. Om dat te voorkomen heeft de partijtop de touwtjes altijd stevig in handen gehouden."

De wens voor electoraal gewin was volgens hem groot. "En daarom lag de nadruk op het vasthouden van idealen."

Wolswinkel zag als partijvoorzitter leden die ontevreden waren over hun betrokkenheid. "Ik wilde mensen bij elkaar brengen, maar mijn aanpak werd niet gewaardeerd. Ik werd gezien als opponent van het partijbestuur. In elke partij heeft de top veel voor het zeggen, maar de Partij van de Dieren is een extreem voorbeeld hiervan. Er wordt sterk vastgehouden aan de ideeën van de oprichters. Er was weinig gevoel van noodzaak voor verandering."