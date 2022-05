Velen probeerden Pim Fortuyns erfenis te kapen: wie is dat gelukt?

Oud-spindoctor van Pim Fortuyn, Kay van de Linde: "Er is maar één politieke erfgenaam: Pieter Omtzigt. Ik herken in Omtzigt dezelfde verontwaardiging over een overheid die de menselijke maat volledig kwijt is, dezelfde intelligentie in de analyses van wat er fout gaat en dezelfde drive om er - desnoods alleen - volledig tegen de stroom in wat aan proberen te doen.

Geert Wilders is een schreeuwer, Thierry Baudet leeft in een sprookjeswereld en Joost Eerdmans is een wannabe."