IND heeft te weinig mensen: asielaanvragen niet altijd zorgvuldig afgehandeld

Er spelen al jaren problemen bij de IND doordat er te weinig personeel is en te veel asielaanvragen. Zo'n asielaanvraag is een complex proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen door de medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Maar dat lukt niet altijd, blijkt uit het inspectierapport. "Omdat de medewerkers onder tijdsdruk staan en te weinig middelen hebben, kunnen niet alle checks zorgvuldig genoeg worden doorlopen en daardoor kunnen er verkeerde besluiten worden genomen", zegt hoofdinspecteur Hans Faber.

"Dit is zorgelijk want het gaat hier om mensenlevens." De inspectie deed een grondig onderzoek naar de aanpak van asielprocedures.

Onder druk

De inspectie deed het onderzoek nadat zij diverse signalen had gekregen dat de behandeling van asielaanvragen door de IND onder druk staat. De dienst bepaalt of iemand een verblijfsvergunning krijgt of niet.

De inspecteur benadrukt dat het bij asielprocedures altijd gaat om mensenwerk. "Maar door de grote druk kan het zijn dat procedures niet zorgvuldig worden doorlopen of dat de IND-medewerker zich onvoldoende informeert over de aanvraag. Daardoor kan het voorkomen dat een asielzoeker onterecht geen vergunning krijgt, of andersom: onterecht wel een vergunning krijgt. Al hebben wij dat niet specifiek onderzocht. Dat besluit is ook aan de rechter."