Hoe is de Schiphol-chaos op te lossen? 'Stop met die lonen van 10,30 euro per uur'

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis bezocht dit weekend Schiphol en had 'vreselijke verhalen' aangehoord. Hij twitterde: "Ik kan niet uitleggen dat Lelystad al twee jaar lang klaar is en dicht is. Lelystad moet zo snel mogelijk opengaan voor vakantievluchten van Schiphol."

Spookvliegveld Lelystad

Heeft hij een punt en kan Lelystad de druk op Schiphol verlichten? De opening van 'spookvliegveld' Lelystad is al meerdere keren uitgesteld omdat er veel weerstand is en de vergunningen niet rondkomen. "Voor de korte termijn is dit zeker geen oplossing", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. "Want als Lelystad al open zal gaan voor commerciële vluchten, duurt dat nog een flinke tijd.'

Bovendien kan Lelystad maar relatief weinig commerciële vluchten aan. "2 procent van de vluchten vergeleken met Schiphol. Een druppel op de gloeiende plaat dus."