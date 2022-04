Meeste bewindspersonen gebruiken privémail en WhatsApp voor werk

Als bewindslieden privémail gebruiken kun je niet garanderen dat de berichten in de overheidsarchieven terechtkomen. Ook wordt vanwege veiligheidsredenen aangeraden om alleen gebruik te maken van een goed beveiligd werkaccount.

Het gebruik van privémail is niet verboden, maar het wordt wel ten strengste ontraden. Onlangs kwam minister Hugo de Jonge in opspraak omdat hij zijn privémail gebruikte toen hij nog minister van Volksgezondheid was.

Geen beveiligingsincidenten

Oud-minister Kamp kwam in 2016 in de problemen omdat hij staatsgeheime informatie in zijn privémail had zitten.

Volgens Bruins Slot zijn er geen beveiligingsincidenten bekend. Ook is er geen aanleiding om te denken dat documenten niet zijn gearchiveerd, schrijft ze. "In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij van de voorgeschreven werkwijze wordt afgeweken", besluit ze verder.