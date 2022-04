Roddelvlogster moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

Zangeres Samantha Steenwijk (36) had een rechtszaak aangespannen tegen vlogger Yvonne Coldeweijer (35). De roddelvlogger had in een video op juicekanaal Life of Yvonne beweerd dat Samantha illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen.

Bekijk hier de reactie van Coldeweijer die toch zegt 'blij te zijn met het vonnis':