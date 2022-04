D66-prominent Van Drimmelen stapt uit partij vanwege MeToo-affaire

Lidmaatschap opzeggen

D66-partijvoorzitter Victor Everhardt laat vandaag wel weten dat Van Drimmelen geen lid meer is van de partij.

"Het landelijk bestuur heeft Frans van Drimmelen met klem gevraagd zijn lidmaatschap op te zeggen. Dat heeft hij gedaan. Hij kan ook in de toekomst geen lid meer worden van D66. Ook is hem te verstaan gegeven dat zijn aanwezigheid op partijbijeenkomsten niet langer gewenst is."

Achtergehouden rapport

Van Drimmelen raakte dit weekend opnieuw in opspraak, na berichtgeving in de Volkskrant. Daaruit bleek dat de invloedrijke partijstrateeg zich in het verleden wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Een vertrouwelijk deel van een rapport naar de kwestie, waarin deze conclusie wordt getrokken, is al een jaar in handen van de partijtop. In een openbaar deel van het rapport, dat vorig jaar wél openbaar werd gemaakt, staat die conclusie niet.