Kabinet wil per 1 januari af van btw op zonnepanelen

Vanaf volgend jaar wordt het een stuk goedkoper voor huizenbezitters om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het kabinet wil per 1 januari 2023 de btw op zonnepanelen op of in de buurt van woonhuizen schrappen. Dat scheelt flink in de kosten.

Wie als particulier zonnepanelen aanschaft, kan de btw over de aanschaf en installatie nu ook al terugkrijgen, maar dat is ingewikkeld. Schrappen van de btw moet een einde maken aan deze rompslomp. Begin dit jaar maakte Brussel het mogelijk voor lidstaten om deze maatregel te nemen. Al maanden gaan de energieprijzen hard omhoog. In verschillende debatten over stijgende energiekosten drong de Tweede Kamer er ook op aan dit te doen. Het kabinet beloofde er naar te kijken. Lees ook: Run op zonnepanelen door dure energie: langer wachten en hogere prijzen Makkelijker Met het schrappen van de btw wordt het niet alleen makkelijker maar ook een stuk goedkoper voor particulieren om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het kabinet verwacht dat dit een stimulerend effect zal hebben voor de aanschaf van zonnepanelen. Na een jaar zal worden geëvalueerd of dat ook echt het geval is. De maatregel gaat nadrukkelijk alleen gelden voor zonnepanelen op of om de onmiddellijke nabijheid van woningen. Bedrijven die zonnepanelen op hun dak leggen komen niet in aanmerking voor het nultarief. Uit een internetconsultatie blijkt dat het kabinet 'onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets' de wet hierop wil aanpassen. Lidstaten stelden recent een nieuwe Europese richtlijn voor btw-tarieven vast. Daardoor kan het kabinet aan de slag met het nultarief. Bekijk ook: Zonnepanelen aan de waslijn Bekijk deze video op RTL XL