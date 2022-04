Leeftijdsgrens voor fastfood? 'We hebben betutteling keihard nodig'

Betuttelend?

Een leeftijdsgrens voor een patatje pinda: gaat dat niet te ver? "Nee. We hebben dringend behoefte aan meer betutteling", zegt hoogleraar Katan. "Zolang we in een omgeving leven waarin het heel normaal is om frisdrank, snoep en friet te eten, blijven we ongezond eten."

Waarom? "Omdat we het niet kunnen weerstaan. Daar hebben we echt hulp bij nodig." Katan noemt de vergelijking met alcohol en sigaretten. "Ook daar was het nodig dat de overheid ingreep." Volgens Katan heeft ongezond eten een enorme vetzucht gecreëerd met veel ellende. "Dat komt ook omdat ongezond ultrabewerkt voedsel onweerstaanbaar wordt gemaakt."

Smaakprikkels

Kinderarts-endocrinoloog Edgar van Mil, tevens hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, erkent dat: "Fastfood heeft zulke sterke smaakprikkels dat gezonde voeding er nauwelijks mee kan concurreren.Onze hersenen zijn ontzettend vatbaar voor smaaksensaties als vet, zoet en zout."

Kinderen moeten een veilige voedselomgeving hebben, net zoals we er ook voor zorgen dat ze veilig de straat op kunnen door fietspaden aan te leggen. Regulering is daarom nodig, vindt de kinderarts. "Als de fastfoodrestaurants zelf het aanbod niet gezonder maken, dan sta ik niet negatief tegen een minimumleeftijd. Vooral in de eerste vier tot zes jaar kan winst behaald worden. Hoe jonger je met fastfood in aanraking komt, hoe meer je gewend raakt aan die sterke smaaksensaties en hoe minder goed je in staat bent om het te laten staan."