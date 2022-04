Oud-D66'er klapt uit de school over ongewenst gedrag: 'Moest heel hard huilen'

De voormalig politiek-assistent is een van de mensen die een oproep doen tot nieuw onderzoek naar grensoverschrijdende kwesties binnen D66. Aanleiding is de doofpotaffaire rond de zaak van partijprominent Frans van Drimmelen, die dit weekend aan het licht kwam.

Pijnlijke herinnering

In het tv-programma Jinek deelde Marleen Weener gisteravond haar pijnlijke herinnering aan een etentje van D66 in Rotterdam met een aantal prominente partijgenoten, zoals Kamerleden en wethouders. "We zaten met dertig mensen aan tafel. Een aantal mensen was flink dronken. Het was eigenlijk een beetje zo'n corporaal feestje."

Ze vervolgt: "De fractievoorzitter klom op tafel met een biertje en stond met zijn voeten voor me op de tafel. Hij ging bij iedereen speechen en op een gegeven moment zei hij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten? Ik ben opgestapt en heb mijn jas gepakt en moest heel hard huilen."

"Ik ben tien jaar lang lid geweest van D66 en heb eigenlijk nooit mezelf kunnen zijn. Het was heel eenzaam." De betreffende D66'er zou zijn excuses hebben aangeboden. RTL Nieuws benaderde hem vandaag, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.