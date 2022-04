Premier Rutte waarschuwt: ga maar uit van lastenverzwaringen

"Ga er maar van uit dat in de volgende begroting lastenverzwaringen zitten." Dat zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie op vragen over hoe het gaat met de overleggen over de Voorjaarsnota. "De hele grote problemen die we nu zien, zijn onmogelijk alleen op te lossen in de uitgaven."

De vier regeringspartijen voeren deze dagen gesprekken over de begroting. De Voorjaarsnota moet de Kamer voor juni van het kabinet krijgen en geeft een actuele stand van zaken van de lopende begroting en de mee- en tegenvallers. Belastingen omhoog Het kabinet kampt met een miljardentegenvaller vanwege een aantal onverwachte hoge kostenposten. Compensatie van mensen die te veel spaartaks hebben betaald loopt al in de miljarden euro's. Er moet meer geld naar Defensie. Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne loopt in de papieren. En zo zijn er nog een aantal onvoorziene uitgaven die bij elkaar optellen tot ver boven de tien miljard euro. "Het is een ingewikkelde puzzel", herhaalde Rutte. Hoe gaan we dat voelen? De coalitie kijkt hoe dit begrotingsgat kan worden gedicht. Hoewel de premier nog geen details wil geven over de uitkomst van de begrotingsbesprekingen wil hij al wel zeggen dat 'hij niet de indruk wil wekken dat er niets aan de lasten gebeurt'. Er gaan sowieso belastingen omhoog. Voor welke groepen dat gaat gelden en welke lasten dat zijn, wilde hij niet zeggen. Voor de burger is het nog de vraag wat de precieze effecten zijn, zei Rutte. "We gaan nog kijken naar de verdeling tussen burgers en bedrijven." Lees ook: Kabinet komt miljarden tekort: 'Het is best complex' Vanavond komt de coalitie opnieuw bij elkaar om de begrotingspuzzel te leggen. Waarschijnlijk is meer overleg nodig voordat ze er uit zijn. "We hebben deze week of misschien nog wel die weken erna nodig", zei de premier. Er ligt nog wel drie miljard euro aan lastverlichting op de plank, bedoeld voor de middengroepen. Dat geld moet nog worden ingevuld. Maar ook over die invulling wilde Rutte niets zeggen. Minister Sigrid Kaag (Financiën) vertelde eerder deze week al tijdens haar wekelijkse gesprek met RTL Z al dat ze 'de laatste weken veel geoefend heeft op het woord nee'. Ministers proberen voorafgaand aan de Voorjaarsnota namelijk vaak nog extra geld binnen te slepen. Lees ook: Voorjaarsnota: staatsschuld omlaag door meevallers