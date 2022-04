Geleerd van corona: dit doet het kabinet bij een nieuwe pandemie

"Het is reëel dat er een volgende pandemie komt, we weten alleen niet wanneer en hoe groot de impact zal zijn", zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

Het kabinet gaat hiervoor flink de portemonnee trekken: jaarlijks tot 300 miljoen euro. Dat bedrag stond overigens ook al in het regeerakkoord van dit kabinet. Met een reeks aan maatregelen wil zorgminister Ernst Kuipers beter zijn voorbereid op een eventuele volgende pandemie.

Belangrijkste les?

Tijdens de coronapandemie bleken onder meer te weinig plekken om doodzieke patiënten te verplegen op de intensive care. "Maar uitbreiding van de ic-capaciteit is onvoldoende. Dat is echt niet de oplossing voor alles", zegt de zorgminister.

Wat de allerbelangrijkste les is van de coronacrisis? "Het belang van samenwerking. Daar moeten we nog meer in investeren", vindt Kuipers. "Dat is absolute noodzaak. Niet alleen samenwerking tussen ic's en ziekenhuizen, maar ook tussen verpleeghuizen, huisartsen en wijkverpleging. Zodat we iedere persoon zo snel mogelijk op de juiste plek kunnen opvangen. Of het nu in de regio is, of landelijk."