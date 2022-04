Lezen, schrijven en rekenen hollen achteruit: 'Leraren missen vaardigheden'

inspecteur-generaal Alida Oppers wijt dat onder meer aan een gebrek aan focus op de kernvakken en een gebrek aan didactische vaardigheden bij leraren. "Het is dramatisch maar er is ook iets aan te doen", zegt ze.

Investeren in kennis

Op dit moment is het volgens de inspectie echt nodig om te investeren in de kennis en kunde van leraren. "In vergelijking met landen om ons heen doen wij bijvoorbeeld veel minder aan bijscholing. We moeten het vak van leraar eindelijk serieus nemen. De helft van de leraren is volgens hun eigen zeggen onvoldoende in staat om die onderwijsresultaten van rekenen en lezen naar een hoger plan te brengen."

De inspecteur-generaal wijst op internationale voorbeelden in landen als Zweden en Ierland. Die wisten hun dalende lijn in de reken- en leesvaardigheid weer in een opgaande lijn te krijgen, door middel van boosterprogramma’s voor leraren. In een paar dagen leren ze dan hoe ze goed onderwijs kunnen geven in rekenen en taal.

Leraren hard nodig

Maar Nederland heeft het probleem dat er een lerarentekort is, en dat mensen niet makkelijk gemist kunnen worden voor een cursus.

Daarover is Oppers helder: "Er zijn altijd externe omstandigheden die het moeilijk maken. Het lerarentekort is er zo een. Maar dat betekent niet dat we niks moeten doen. Dit is iets waar leerlingen niet de dupe van mogen worden. Dus laten we kijken naar wat er wel mogelijk is."