Niet iedereen in PvdA rouwig om vertrek Ploumen: 'Ze schoot gewoon tekort'

Wie haar gaat opvolgen? De fractie kiest op korte termijn een nieuwe voorzitter. Namen die worden genoemd, zijn ervaren kopstukken als Attje Kuiken, Khadija Arib en Henk Nijboer, of het nieuwere Kamerlid Kati Piri. Niemand wil daar nu al iets over zeggen. "Daar is het nu niet het moment voor", valt te horen.

Herkenbare partij neerzetten

Een ander PvdA-Kamerlid: "Vandaag is de dag van Lilianne. Morgen kunnen we beginnen met nadenken over hoe verder. Ik verwacht niet dat dan meteen duidelijk is wie de opvolger wordt. Er zijn niet over twee maanden verkiezingen, dus dat hoeft ook niet direct. De fractie loopt echt niet meteen in zeven sloten tegelijk."

Volgens oud-partijvoorzitter Spekman is het belangrijk dat er iemand komt die de PvdA weer gezicht en profiel kan geven. "Daarom moeten we voorlopig niet praten over linkse fusies. Dat komt misschien een keer, maar dat moet wel vanuit een eigen profiel. Eerst een herkenbare partij neerzetten voor mensen die het zo moeilijk hebben."