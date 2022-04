Laatste woord aan het volk? Dit is waarom de politiek het referendum niet aandurft

Over weinig onderwerpen wordt in Den Haag al zo lang zonder resultaat gesproken als over referenda. Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan om het referendum op te nemen in de Grondwet. De Tweede Kamer debatteert over het zogenoemd: correctief referendum.

De politieke redactie beantwoordt vijf vragen.

1. Een correctief referendum, wat is dat eigenlijk?

Bij een correctief referendum kunnen burgers een wet die al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen alsnog verwerpen, dus nietig verklaren. De uitslag van het referendum is bindend, het kabinet kan de uitslag niet naast zich neerleggen.

Mocht er bijvoorbeeld een nieuwe wet komen die regelt dat we op de snelweg nog maar 80 kilometer per uur mogen rijden, dan zouden burgers die daartegen zijn, dat kunnen terugdraaien met zo'n referendum. Dat kan overigens niet voor alle wetten: de referendumwet die voorligt, geldt bijvoorbeeld niet voor wetten die betrekking hebben op het koninklijk huis en wetten die betrekking hebben op de belasting, begrotingen of verdragen.

2. Wat zijn de spelregels voor zo'n referendum?

Elke burger kan, over elke wet die niet in één van de uitzonderingscategorieën valt, een referendum proberen te regelen. Daarvoor moet een vast aantal handtekeningen worden opgehaald. De uitslag van het referendum is rechtsgeldig als de zogenoemde 'uitkomstdrempel' wordt gehaald: het aantal mensen dat tegen de wet stemt, moet minstens even groot zijn als de helft van het aantal mensen dat stemde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Het is de vierde keer dat er een poging wordt gedaan om een correctief referendum in te voeren. In 1999, 2004 en 2017 sneuvelden eerdere pogingen om het voorstel voor zo'n referendum in de grondwet te krijgen. Deze laatste poging is een initiatief van voormalig SP-Kamerlid Ronald van Raak.