Scholen lappen regels ouderbijdrage aan hun laars: 'Onacceptabel'

Dit schooljaar zijn bij de Inspectie van het Onderwijs tot nu toe 88 meldingen over de ouderbijdrage binnengekomen (zowel over basis- als middelbare scholen). In veel gevallen zijn dit meldingen van ouders die aangeven dat de school van hun kind hun vraagt een bijdrage te voldoen.

De inspectie heeft in deze gevallen onderzocht of de school zich bij het vragen van de ouderbijdrage aan de wet houdt. Vaak blijkt sprake van tekortkomingen in de communicatie over het vrijwillige karakter van de bijdrage. De communicatie is dan onjuist, onvolledig of onduidelijk. Houdt een school zich niet aan de wet, dan kan de school een boete krijgen.