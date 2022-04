Adoptie uit buitenland mag straks weer: 'Dit geeft hoop op eindelijk een kindje'

De zolder van Dirk Jan (33) en Christiaan (35) staat al jaren te wachten om omgetoverd te worden tot kinderkamer. "De cursussen en medische keuring hebben we al afgerond. We stonden vorig jaar op het punt om groen licht te krijgen zodat we in aanmerking kunnen komen voor adoptie", zegt Dirk Jan (volledige naam is bekend bij de redactie).

Maar toen kwam dat vernietigende rapport over het adoptiesysteem. Vanwege de misstanden werd per direct een adoptiestop voor buitenlandse adopties ingevoerd.

Strengere voorwaarden

De procedures voor adopties uit het buitenland worden de komende maanden weer hervat. Wel komen er striktere voorwaarden en komt de bemiddeling in handen van één overheidsorganisatie. Dat heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vandaag bekendgemaakt.

Uitgangspunt is dat adoptie in de toekomst alleen mogelijk zal zijn bij kinderen voor wie 'geen passende opvang voorhanden is in landen van herkomst'.