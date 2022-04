Kabinet geeft Moldavië miljoenen voor opvang Oekraïners: 'Ze kunnen het niet alleen'

Vrouwen en kinderen

In het opvangcentrum, een voormalig congrescentrum, worden sinds de oorlog in Oekraïne begon honderden vrouwen en hun kinderen opgevangen. De vrouwen hebben hun mannen en spullen achtergelaten. Zoals de Oekraïense Jelena. "Mijn man en zoon zijn in Mykolajiv achtergebleven. Ook de mannen van mijn dochters zijn daar achtergebleven. We maken ons grote zorgen", vertelt ze tegen RTL Nieuws.

Een andere Oekraïense vertelt: "Elke ochtend begint met de gedachte dat ik naar huis wil. Terug, naar mijn familie."