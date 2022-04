Gemeenten mogen straks meer woningen toewijzen aan eigen inwoners

In principe heeft in Nederland iedereen het recht op vrije vestiging. Gemeenten met grote woningnood hadden echter al de mogelijkheid een deel van de voorraad huurwoningen te bestemmen voor mensen met een economische of maatschappelijke binding aan de regio en aan eigen inwoners.

In totaal mocht dat 50 procent zijn, waarvan maximaal de helft aan eigen inwoners. Door de wetswijziging wordt het mogelijk de volledige 50 procent te verdelen onder eigen inwoners. Die regel gaat dan behalve voor huurwoningen ook gelden voor sociale koopwoningen.

Cruciale beroepen

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting vindt het belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. Hij zegt: Ook ouderen moeten kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente als ze bij voorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met cruciale beroepen, zoals leraren, politieagenten en verplegers, voorrang krijgen''.