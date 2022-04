Mailadres De Jonge per ongeluk genoemd in debat: 'Al 90 mailtjes binnen'

Vandaag vecht minister De Jonge voor zijn politieke leven in het debat over de omstreden mondkapjesdeal met ondernemer Sywert van Lienden. De ondernemer verdiende miljoenen aan de deal.

Foutje over mailadres

Minister Conny Helder, nu verantwoordelijk voor de mondkapjesportefeuille, noemde tijdens het debat dat al de hele dag duurt, per ongeluk het privé-mailadres van Hugo de Jonge. "Dat worden 3000 mailtjes", grapte De Jonge. "Ik dacht even dat we onder elkaar waren, sorry", antwoordde Helder.