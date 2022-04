Kamerdebat kort geschorst na verwarrend optreden van minister Helder

Collega-minister Helder onthult per ongeluk mailadres De Jonge

Minister Conny Helder noemde -toen het in het debat over het gebruik van mailadressen gaat- per ongeluk het privé-mailadres van Hugo de Jonge. "Dat worden 3000 mailtjes", grapte De Jonge. "Ik dacht even dat we onder elkaar waren, sorry", antwoordde Helder.