De Jonge: 'Oprechte excuses dat ik Kamer niet volledig informeerde'

Privémail

De minister kreeg ook vragen over het gebruik van zijn privémail voor werk. Volgens hem deed hij dat omdat ambtenaren van zijn ministerie na afloop van de werkdag te veel stukken toezonden. "Dat is gewoon vervelend." Hij zou daarom aangedrongen hebben om hem af en toe documenten toe te zenden. "Dat is ook niet verboden, maar het wordt wel afgeraden."

De Jonge erkent dat het niet goed was dat hij zijn privémail hiervoor gebruikte. Hij spreekt tegen dat er iets mis mee is, of dat het een gevaar is voor de archivering van documenten. Dat laatste is bijvoorbeeld van belang als er stukken opgevraagd worden via de Wet openbaarheid van bestuur. De relevante stukken zouden ook ter beschikking staan van de onderzoekers van Deloitte. Deskundigen hebben toegang gekregen tot zijn privémail en kwamen volgens De Jonge tot dezelfde conclusie.