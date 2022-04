De Jonge onder vuur in Tweede Kamer: 'Dit raakt ook het vertrouwen in kabinet'

Oppositiepartijen halen vandaag fel uit naar minister Hugo de Jonge in het debat over de omstreden mondkapjesdeal. Volgens de politici raakt de kwetsie 'het vertrouwen in het kabinet en in de politiek'. De vraag is of De Jonge genoeg tekst en uitleg kan geven om het vertrouwen terug te winnen.

Minister De Jonge, nu minister voor Wonen, licht vandaag zijn rol toe in de omstreden mondkapjesdeal met ondernemer Sywert van Lienden. Van Lienden zei dat hij de deal zonder winstoogmerk deed, maar verdiende miljoenen aan de mondkapjes. Excuses niet genoeg Gisteren zijn honderden appjes vrijgegeven over de mondkapjesdeal. Uit de stukken blijkt dat De Jonge meerdere keren contact had met Van Lienden, terwijl De Jonge zelf altijd ontkende betrokken te zijn bij de omstreden mondkapjesdeal. De minister ging gisteren al voorzichtig door het stof voor het omzeilen van vragen hierover, maar partijen eisen vandaag meer uitleg. "Excuses zijn niet genoeg", vindt Kamerlid Fleur Agema (PVV). Bekijk ook: minister Hugo de Jonge onder vuur in debat over mondkapjesdeal Bekijk deze video op RTL XL Waarom heeft hij niet eerlijk geantwoord? Het zit PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vooral dwars dat De Jonge lange tijd deed alsof hij niet bij de 'schimmige deal' betrokken was, terwijl hij er wel degelijk van afwist. "Waarom heeft hij niet eerlijk antwoord gegeven over zijn betrokkenheid", vraagt Kuiken zich af. Volgens de SP heeft De Jonge de waarheid tegengehouden totdat het niet anders kon. "Waarom is niet eerder openheid van zaken gegeven?", zei ook SGP-leider Kees van der Staaij. Lees ook: Overleeft minister De Jonge het debat over de mondkapjesdeal? Volg het live CDA zwaar onder vuur Wat het CDA betreft, staat de integriteit van de eigen minister 'niet ter discussie'. Dat zegt Kamerlid Joba van den Berg. Volgens de lezing van Van den Berg is Van Lienden de boosdoener en is De Jonge net als alle anderen door hem 'voor het lapje gehouden'. Die uitleg schoot onder anderen PVV-Kamerlid Fleur Agema in het verkeerde keelgat. "Ook u was een CDA-kruiwagentje", hield zij Van den Berg voor. Vertrouwen in politiek Veel partijen pakken het debat ook aan om een ander terugkerend thema aan te kaarten: het vertrouwen in de politiek. "Kiezers verliezen het vertrouwen en het is ernstig te moeten constateren dat daar alle reden toe is", zegt Volt-leider Laurens Dassen. "We praten hier vandaag niet over een incident maar over een schadelijk patroon." Lees ook: Appjes over mondkapjesdeal openbaar, De Jonge betreurt gebrek aan openheid Verziekte bestuurscultuur Het kabinet maakt er volgens hem een gewoonte van de Tweede Kamer pas goed en volledig te informeren als het echt niet anders meer kan. GroenLinks-leider Jesse Klaver is klaar met de 'verziekte bestuurscultuur' van het kabinet. "We moeten daarmee afrekenen", zei hij. Volgens hem gaat het debat over iets groters, over de democratie. Kamerlid Wybren van Haga heeft direct aan het begin van het debat aangekondigd dat hij een motie van wantrouwen gaat indienen tegen de minister. Hij noemde het handelen van de voormalige minister van Volksgezondheid 'huiveringwekkend'.