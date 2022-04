Oppositie houdt vraagtekens over De Jonge: 'Heel lelijk plaatje'

Vandaag zijn honderden appjes vrijgegeven over de mondkapjesdeal. Daaruit blijkt dat De Jonge meermaals contact had met de top van het ministerie van Volksgezondheid én met ondernemer Van Lienden, die er miljoenen aan verdiende.

De Jonge blijft erbij dat hij 'geen verantwoordelijkheid of betrokkenheid' had bij de deal, maar vindt wel dat hij opener had moeten zijn.

Kou uit de lucht

Morgen moet De Jonge zich verdedigen in de Tweede Kamer. Bij de regeringspartijen valt te horen dat, als De Jonge het debat goed doet, hij weinig gevaar te duchten heeft van de coalitiepartijen.

De oppositie slijpt ondertussen de messen. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de situatie 'heel zorgwekkend'. De PvdA'er vindt dat zijn integriteit ter discussie staat. "Ondanks zijn eerdere ontkenningen, blijkt hij toch betrokken te zijn geweest. Hij blijkt veelvuldig contact te hebben gehad met het bedrijf dat de deal heeft gesloten."

Kuiken vervolgt: "Je kunt fouten maken, maar wees dan eerlijk en verdoezel het niet. Dit schaadt enorm het vertrouwen in deze minister die in het huidige kabinet zit."