Appjes over mondkapjesdeal openbaar, De Jonge betreurt gebrek aan openheid

"Toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van bovengenoemde contacten", schrijft De Jonge, nu minister voor Wonen, in een brief aan de minister Conny Helder van Volksgezondheid. Helder is nu verantwoordelijk voor de mondkapjesportefeuille.

Bij die brief zitten ook alle vrijgegeven appjes en mails van De Jonge, van Rijn en een aantal ambtenaren over de kwestie. Morgen is er een debat over de kwestie en over de rol van De Jonge in de omstreden deal.

Debat

De Jonge blijft er dus bij dat hij geen betrokkenheid had bij de deal waaraan Van Lienden miljoenen verdiende. Wel had hij dus contact met ondernemer Sywert van Lienden, en met verschillende ambtenaren en toenmalig minister Van Rijn over de kwestie. Hij betreurt het dat hij daar niet opener over is geweest.

"De verwarring die echter is ontstaan ten aanzien van mijn betrokkenheid als toenmalig minister van VWS had niettemin voorkomen kunnen worden door in aanvulling op de beantwoording van de vragen van de Kamer door de toenmalig minister voor Medische Zorg tevens melding te maken van bovengenoemde contacten over dhr. Van Lienden (....)".

De Jonge vervolgt: "Ook toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van bovengenoemde contact."