Buttlift in het buitenland? Kamer wil betere voorlichting

De Tweede Kamer wil dat er betere voorlichting komt over cosmetische ingrepen in het buitenland. Want daarbij gaat weleens wat mis. In januari stierf een Nederlandse vrouw na een cosmetische biloperatie in Turkije.

De VVD en het CDA willen ook dat er meer aandacht komt voor bemiddelingsbureaus die reizen voor plastische ingrepen organiseren. De partijen benadrukken dat sommige bureaus onvolledige of misleidende informatie geven, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico's. Operaties worden soms uitgevoerd door artsen zonder vergunning en er is niet altijd nazorg. Lees ook: Braziliaanse billen zijn te koop, maar niet zonder risico: 'Operatie vaak grof en snel' Bepaalde behandelingen zijn sowieso gevaarlijk, zoals de Brazilian buttlift (BBL). Bij deze biloperatie wordt vet elders uit het lichaam gehaald en in de billen ingespoten. Het risico bestaat dat het vetweefsel te diep wordt geïnjecteerd, waardoor het in de bloedbaan komt. Dat kan leiden tot gevaarlijke bloedproppen in bijvoorbeeld het hart of de longen. Ongeveer 1 op de 3000 mensen die de behandeling ondergaat, overlijdt. Biloperaties In januari dit jaar stierf een Nederlandse vrouw na zo'n cosmetische biloperatie. Zij ging voor de ingreep naar Turkije, een Nederlandse organisatie deed de bemiddeling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) liet daarna weten weinig te kunnen doen tegen mislukte operaties in het buitenland. Daarvoor zijn de toezichthouders in de betreffende landen verantwoordelijk, aldus de inspectie. Lees ook: Nederlandse vrouw overleden in Turkije na cosmetische operatie