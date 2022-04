Hugo de Jonge 'graag bereid' deel te nemen aan debat over mondkapjesdeal

De Jonge dreigt in de politieke problemen te komen door de omstreden mondkapjes-deal met Sywert van Lienden. Zelf zegt De Jonge dat hij zich niet met de deal heeft bemoeid. Oppositiepartijen geloven daar niks van. En ook regeringspartijen vragen zich af of hij wel de waarheid spreekt, melden bronnen gisteren al aan onze Haagse redactie.

Debat

Donderdag is er een debat over de omstreden mondkapjesdeal. De Jonge, nu minister van Wonen, zou daar in eerste instantie niet bij aanwezig zijn. Zijn opvolger Conny Helder is nu verantwoordelijk voor de mondkapjesportefeuille.

Maar De Jonge laat dus nu op Twitter weten 'graag bereid' te zijn om deel te nemen aan het debat.