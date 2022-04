Problemen bij kinderzedenzaken: schrijnend tekort aan forensisch artsen

De 46-jarige Tan is één van de 175 forensisch artsen die ons land telt. "Ik doe het werk nu tien jaar. Je ziet een hoop ellende, maar ik zie vooral de mooie dingen", zegt Tan. "Je kunt er voor mensen zijn tijdens de moeilijkste momenten van hun leven. Met ons werk kunnen we oorzaken van overlijdens achterhalen en dat kan nabestaanden helpen in de verwerking. We zorgen dat daders van geweld achter de tralies verdwijnen."

CSI-beeld klopt niet

Forensisch artsen werken bij het NFI maar ook bij de GGD's. "Mensen denken bij ons vak vaak aan politieseries zoals CSI, maar het is zoveel meer", zegt Tan. Forensisch artsen doen de lijkschouw als er een vermoeden is dat iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven, maar de artsen doen ook onderzoek bij kindermishandeling en zedenzaken. Tan: "Ik neem DNA af, doe onderzoek naar sporen en onderzoek het lichaam, juist zonder te snijden."

Er is al jaren een groot tekort aan forensisch artsen. Het team forensisch kinderartsen bij het NFI kampt nu zelfs met zo'n groot personeelstekort dat het niet meer op eigen kracht het onderzoek voor minderjarige slachtoffers in zedenzaken kan bieden, schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in een Kamerbrief.