Advies kabinet: zet thermostaat thuis op 19, rijkskantoren 2 graden kouder

Als voorbeelden worden in de campagne het lager zetten van de thermostaat, minder koelen in de zomer en korter douchen genoemd. In Rijkskantoren staat de thermostaat nu gemiddeld op 21 graden. Dat wordt dus 19 graden. Er zal in de zomer ook minder worden gekoeld. Het advies aan huishoudens is om de temperatuur overdag thuis ook op 19 graden te zetten en in de nacht op 15.

Isolatieprogramma

Behalve voor de energiebesparingscampagne geven Jetten en De Jonge ook het startsein voor het al eerder aangekondigde Nationaal Isolatieprogramma. Doel is om in de periode tot 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. Daarvoor is 4 miljard euro beschikbaar.

Er wordt vooral ingezet op het aanpakken van slecht geïsoleerde woningen, met de labels E, F en G. Van de 8 miljoen woningen in Nederland zijn dat er 1,5 miljoen. Die moeten in 2030 allemaal zijn verbeterd.