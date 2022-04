Deze mensen kunnen absoluut niet zonder contant geld

Een krant van de straatverkopers kost 2,50 euro, vertelt Van Dalfsen. "Mensen betalen dat vaak contant en vooral oudere mensen kopen graag een krantje."

Hij vertelt dat alle 150 Amsterdamse straatverkopers tegenwoordig wel een QR-code hebben, zodat mensen ook digitaal geld over kunnen maken. "We gaan als straatkrantverkopers wel met de tijd mee, maar dat is niet zo makkelijk. De straatkrantverkopers op andere plekken in ons land - we zijn in totaal met vijfhonderd verkopers - hebben nog geen QR-code. Ze moeten het dus echt nog hebben van briefgeld en munten."

Opvang betalen

Contant geld is voor straatkrantverkopers dus ontzettend belangrijk. "Al is het maar omdat ze de opvang waar ze slapen die nacht moeten betalen. Dat is vaak een paar euro, maar die moeten ze wel contant kunnen betalen. En ze moeten eten kopen overdag ook daarvoor is contant geld ontzettend belangrijk."