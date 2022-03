Kabinet houdt vast aan verbreding A27 bij Amelisweerd

In het regeerakkoord was daarom besloten een alternatieve oplossing te onderzoeken waarbij het aantal rijbanen zou groeien zonder dat er extra wegdek voor aangelegd hoefde te worden. Maar dat alternatief is er nog niet, schrijft het kabinet, en het is maar de vraag of het er ooit komt.

Daarom wil het kabinet voorlopig vooruit met het eerdere besluit wél bomen te kappen en de rijbaan te verbreden. Volgens het kabinet is dat noodzakelijk om de groei van verkeer en van de bevolking op te vangen.

Alternatief alsnog onderzocht

Wel benadrukt de minister dat het besluit niet betekent dat 'de schop direct de grond in zal gaan'. Ook zal de haalbaarheid van het bedachte alternatief nog onderzocht worden. Mocht dat toch haalbaar blijken, zal alsnog daarvoor gekozen worden.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en de provincie Utrecht laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze in deze Kamerbrief nog steeds de lijn van het regeerakkoord zien waarin staat dat de regio aan zet is om een alternatief voor de Ring Utrecht te maken. Daar wordt inmiddels hard aan gewerkt. "We hebben er vertrouwen in tot een goede oplossing te komen. Het alternatief zal uitgaan van de 'bestaande bak' van de A27, in plaats van verbreding daarvan." Het alternatief wordt afgestemd met plannen voor woningbouw en het openbaar vervoer.