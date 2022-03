Het geld is op: wanhoop bij honderden cliënten door sluiting ggz-klinieken

Betaler bepaalt

De betaler bepaalt, zegt stichting MIND in een reactie. MIND is de koepel die belangen van de cliënten behartigt. "Het is zorgelijk dat zorgverzekeraars de hand op de knip houden en niet betalen wat nodig is", zegt Mariëlle van den Berg van MIND.

"We snappen dat de zorg betaalbaar moet werken. Maar dat mag niet ten koste gaan van de zorg die nodig is. We hebben het hier wel over de meest kwetsbare groep mensen."

Behandeling redde leven

De instelling in Lunteren staat ook nog eens heel goed aangeschreven. Daar kan oud-cliënt Koosje (42) over meepraten. "Dankzij deze intensieve therapie ben ik weer op het goede pad gekomen." Koosje volgde van augustus 2020 tot april vorig jaar de therapie. "Na een jarenlange strijd tegen depressie kon ik eindelijk in Lunteren terecht. Ik zag dit als mijn laatste strohalm."

Koosje is helder: de therapie redde haar leven. Ze kan weer genieten van kleine dingen en is bezig met toekomstplannen. "Ik wil mijn artsenvak weer oppakken. Dankzij de therapie kan ik dit doen."

Patiënten en oud-patiënten zijn een online handtekeningenactie begonnen tegen de sluiting.