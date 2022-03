Koning gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen

Veel Nederlandse gezinnen

Ook veel Nederlanders vangen Oekraïense vluchtelingen op. Tot nu toe bieden ruim 1.700 geregistreerde gastgezinnen een thuis aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Oekraïense vluchtelingen die in een Nederlands gastgezin belanden, van het kabinet 135 euro leefgeld per week krijgen. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang zitten, kunnen 60 euro per week krijgen.