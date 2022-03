Weer een hamburgertent of dönerketen? Kabinet wil rem zetten op fastfood

Suikertaks

Eerder besloot het kabinet het eetgedrag al meer te beïnvloeden via een suikertaks. Door deze belasting op suiker, gaat de prijs van producten met veel suiker omhoog. De suikerbelasting is niet genoeg, vreest staatssecretaris Van Ooijen. "Je wil die overdaad aan aanbod echt niet. Een hamburger of een broodje döner eten is geen probleem. Maar ik wil niet die enorme aantallen, en ook niet op of te dichtbij scholen."

In welke wettelijke vorm de fastfoodrem er kan komen, wordt dus nog bekeken.