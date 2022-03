Hugo de Jonge nu meer in de luwte: 'Zijn grote woorden en beloften blijven'

Doodsbedreigingen en beveiliging

Die kritiek was hard en veel daarvan werd gespuid op sociale media. Het leidde tot doodsbedreigingen en tot permanente beveiliging bij zijn huis. De Jonge over die periode: "Al die narigheid, al die negativiteit. Mensen vroegen mij wel eens of ik er wel mee door wilde gaan. Die bedreigingen en reacties waren heel heftig. Maar het was mooi om verantwoordelijkheid te dragen. Ik sta zoveel liever met mijn handen aan het stuur dan met mijn handen in mijn zakken. En er waren ook mooie dingen. Elke dag kreeg ik duizenden haatreacties, maar ook tientallen kaartjes in de brievenbus om me sterkte te wensen."

Partijgenoot Marja van Bijsterveldt kent De Jonge goed. Hij was haar persoonlijk medewerker toen zij in 2010 minister van Onderwijs was. Zij zegt dat De Jonge er van houdt om vol in de wind te staan. 'Hij wil problemen oplossen. Hij krijgt energie van spotlights, van het aanpakken van grote problemen, en ook van kritieken. Die dynamiek mist hij nu misschien wel een beetje. Hij is niet de man die van de luwte houdt."

De Jonge erkent dat het drukke jaren waren. "Het werk dat ik nu doe is veel beter planbaar dan het werk als coronaminister", zegt hij. "Toen was ik zeven dagen per week drie dagdelen met mijn werk bezig. Ik was wel eens een uurtje vrij, maar dat is natuurlijk veel te weinig. En als ik thuis was, was ik nog steeds bezig met allerlei dossiers, ging er van alles door mijn hoofd. Als ik nu thuis ben, ben ik er ook echt voor mijn gezin en niet nog met m'n werk bezig.''