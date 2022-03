9 opvallende uitslagen: radio-dj scoort, Wilders verliest in Venlo

Geert Wilders is niet meer de grootste in zijn geboortestad Venlo, een bekende radio-dj scoort in Elburg en het jongste raadslid gaat voor de VVD in de raad. Dit zijn negen opvallende uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

1. SP niet meer de grootste in Oss De SP is de grootste verliezer van deze gemeenteraadsverkiezingen. Zelfs in Oss, dat jarenlang SP ademde, heeft de partij een dreun gekregen. De partij van Lilian Marijnissen haalde zo'n 20 procent van de stemmen, een verlies van drie zetels en het meeste van alle verliezers in de Brabantse plaats. Vier jaar geleden was de partij nog de grootste. Feest bij de SGP. In het midden Kees van der Staaij. 2. SGP megagroot in Urk Blijde gezichten bij de SGP'ers op Urk. De SGP is daar de grote winnaar. De partij steeg van drie naar zes zetels en werd daarmee de grootste op Urk. Een zevende zetel bleef net buiten bereik. De overwinning werd ook gevierd bij de landelijke SGP: er was taart op de kamer van partijleider Kees van der Staaij. Lees ook: Wie wint in jouw gemeente? Bekijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 3. Bekende radio-dj scoort in Elburg Radio-dj Rick van Velthuysen is met zijn partij LEV de grote winnaar bij de verkiezingen in Elburg. Hij is bekend van zijn programma's bij NPO Radio 2, maar begon enkele jaren geleden de partij Liberaal Elburgs Verbond. Dat bleek een goede zet: de partij haalde drie zetels. 4. Tegenstanders van datacentrum winnen in Zeewolde In Flevoland draaide de verkiezingen vooral om de komst van het megadatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta. De inwoners van Zeewolde lieten zich gisteren horen. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, twee tegenstanders van het datacentrum krijgen samen 14 van de 19 zetels. Het centrum is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. 5. Een alleenheerser in Barendrecht De gemeenteraadsverkiezing in Barendrecht leverde een unieke uitslag op. De lokale partij Echt voor Barendrecht haalde bijna zestig procent van de stemmen binnen. De partij zou dus in zijn eentje het gemeentebestuur kunnen gaan vormen. 6. Een stunt in Zandvoort De lokale partij Jong Zandvoort heeft voor een stunt gezorgd: vanuit het niets voert de lokale partij de kieslijst daar aan. De partij met veel jonge mensen ziet zichzelf meer als een beweging dan als partij. "Zolang het in het belang van Zandvoort is, sluiten we geen enkele partij uit." 7. Jelte (net 18 jaar) is het jongste raadslid Jelte Kolkman uit Rheden mag zich vanaf nu het jongste raadslid van Nederland noemen. De nummer twee op van de plaatselijke VVD werd twee weken geleden 18 jaar. Kolkman, die nog steeds op school zit, zegt tegen regionale media. "Ik kan niet omschrijven hoeveel energie en zin ik heb om me komende jaren in te gaan zetten voor onze prachtige gemeente." Wilders wordt al jaren streng beveiligd. © ANP 8. Wilders niet meer de grootste in geboortestad Een tegenvaller voor PVV-leider Wilders. In Venlo, de geboortestad van Geert Wilders, is de PVV niet meer de grootste. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen debuteerde de partij met vier zetels in de Venlose gemeenteraad. Nu halveert de partij. Lees ook: Opkomst verkiezingen opvallend laag, vrees dat het erger wordt 9. Opkomst is de grote verliezer De opkomst is historisch laag; in negen van de tien gemeenten gingen minder mensen naar de stembus dan vier jaar geleden. Rotterdam, Almere en Roosendaal bungelen onderaan de lijst, daar kwam nog geen 40 procent van de kiezers opdagen. Bekijk ook: Frits Wester over de uitslag Bekijk deze video op RTL XL Frits Wester: 'Lokale politiek leeft niet echt'