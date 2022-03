'Teleurstellend lage opkomst' in de grote steden

De gemeente meldt dat dit keer 46 procent van de kiesgerechtigde Amsterdammers een stem heeft uitgebracht. In 2018 was dat 52,2 procent. Vier jaar geleden lag de opkomst in Rotterdam nog op 46,7 procent. In Rotterdam blijft Leefbaar Rotterdam de grootste partij, volgens de exitpoll van Ipsos.

Den Haag

Ook in de andere grote steden is de opkomst laag. In Den Haag heeft 43 procent van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. Ook dat getal is lager dan vier jaar geleden, toen was de opkomst 48 procent.

In Utrecht is 56,4 procent van de stemgerechtigden deze verkiezingen naar de stembus gegaan. Dat is een iets lagere opkomst van vier jaar geleden, toen 59 procent ging stemmen.