Staatssecretaris vergist zich: toch geen vergoeding voor in huis nemen Oekraïners

Wél leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland terechtkomen, kunnen wél rekening houden met leefgeld zolang ze in ons land zijn. Vluchtelingen kunnen zelf bepalen of ze dat leefgeld houden, of geven aan de familie waar ze wonen.

Over de hoogte van het bedrag gaan de meestbetrokken ministers morgen verder praten in het speciale crisisoverleg van het kabinet, dat nu wekelijks is.