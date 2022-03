Tweede Kamer steunt verstrekken van de abortuspil door huisarts

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen ook huisartsen in de toekomst de abortuspil verstrekken. Het is de tweede verandering in korte tijd in de abortusregels: eerder ging de Kamer ook al akkoord met het schrappen van de verplichte bedenktermijn voor abortus.

Zo'n 30.000 vrouwen kozen er vorig jaar voor om hun beginnende zwangerschap af te breken door een abortus. Een derde van die vrouwen koos ervoor om dit via een abortuspil te doen. Afbreken in een abortuskliniek Momenteel kunnen vrouwen die ongewenst zwanger zijn hun zwangerschap alleen laten afbreken in een abortuskliniek. D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een voorstel in om daar verandering in te brengen zodat het ook mogelijk wordt om de pil, die overigens bestaat uit meerdere pillen, nu ook via de huisarts te verstrekken. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 106 Kamerleden voor en 24 tegen het voorstel. Lees ook: Na jaren discussie en gesteggel: abortuspil bij de huisarts Het vorige kabinet wilde ook regelen dat de pil via de huisarts kan worden voorgeschreven, maar de wet was toen anders vormgegeven, waardoor huisartsen bang waren voor te veel administratieve rompslomp. Ook hielden christelijke partijen het voorstel tegen omdat zij vinden dat hiermee de drempel voor abortus te laag wordt. Bedenktijd abortus Eerder vorige maand steunde een meerderheid van de Tweede Kamer ook al een voorstel om de verplichte bedenktijd bij de abortus te laten verdwijnen. Nu geldt nog een bedenktijd van vijf dagen, maar de meerderheid vindt dat betuttelend. Ook Eva vindt dat, zoals te zien is in deze video: