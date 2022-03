Minder gas uit Groningen nodig dan gevreesd door milde winter

Oorlog in Oekraïne

Het Groningenveld is na dit gasjaar alleen nog maar beschikbaar als reservemiddel in geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen. Alles is erop gericht om het veld daarna zo snel mogelijk definitief te sluiten. Volgens Vijlbrief ligt de weg naar een snelle definitieve sluiting van het veld, zelfs in 2023, nog steeds open.

De omstandigheden zijn echter onzeker. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne. Het kabinet blijft benadrukken dat het Groningenveld alleen in beeld komt als allerlaatste optie, wanneer de energielevering aan huishoudens ernstig in gevaar komt.