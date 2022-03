Al per 1 april accijnzen brandstof omlaag, btw-verlaging op energie 1 juli

Ongebruikelijk

Het is een stevige tegemoetkoming, zegt politiek commentator Roel Schreinemachers. "Het is ongebruikelijk dat het kabinet miljarden uittrekt voor het compenseren van de koopkracht. Ook de snelheid waarmee dat gebeurt is zeldzaam. Hieruit blijkt wel dat het kabinet de urgentie voelt. Ook de Tweede Kamer drong aan op snelle oplossingen. Al is het de vraag of het genoeg is, want het is moeilijk te voorspellen hoe de brandstofprijs zich ontwikkelt."

Eind vorig jaar trok het kabinet ook al drie miljard euro uit om de stijging van de energierekening te verzachten. De energiebelasting ging omlaag, wat zo’n 400 euro per huishouden scheelt.