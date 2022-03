Kabinet wil accijnzen en btw op energie tijdelijk verlagen

De stijgende energieprijzen raken vooral de lagere inkomens hard in de portemonnee, becijferde het Centraal Planbureau gisteren. De koopkracht daalt dit jaar in doorsnee met 2,7 procent. Mensen met een kleine portemonnee worden dubbel zo hard geraakt. Het kabinet zei gisteren al de dreun te willen verzachten.

Eenmalige uitkering

Eind vorig jaar trok het kabinet ook al drie miljard euro uit om de stijging van de energierekening te verzachten. De energiebelasting ging omlaag, wat zo’n 400 euro per huishouden scheelt.

Zo’n 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum zouden daarnaast een eenmalige uitkering krijgen van 200 euro om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit moet nog gebeuren en loopt via de gemeenten. Het kabinet kijkt of de compensatie voor deze groep flink kan worden verhoogd, tot in totaal 600 of 800 euro.

De compensatie gaat miljarden euro's kosten.